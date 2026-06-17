◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神０―１西武（１６日・甲子園）

西武が阪神に勝利し、交流戦成績を１４勝３敗１分けとして球団史上初の優勝を飾った。０―０の５回に桑原将志外野手（３２）が均衡を破る適時打を放ち、４投手の完封リレーで守り切った。セ・リーグ全球団に勝ち越す安定した戦いぶりで、０５年の交流戦開始以降、パ・リーグでは最遅のＶとなった。ＤｅＮＡ時代の２３年に交流戦優勝を達成し、ＦＡで今季加入した桑原がスポーツ報知に独占手記を寄せ、移籍の理由や内外から見たチームの印象を赤裸々につづった。

数秒の沈黙のあと、初めての歓喜の味をかみ締めるように、ゆっくりとナインが歩み出した。１点リードのまま迎えた９回２死一塁、４番手・甲斐野が立石を空振り三振に斬った。２戦連続１―０で勝ち、競り合いの強さを示した。勝率は交流戦過去最高となる８割２分４厘でパ・リーグで唯一、未到達だった頂点へ。左翼スタンドに集ったファンの元へ向かう表情は、充実感に満ちあふれた。

絶対的大黒柱を欠く中で、中堅が勝利を引き寄せた。ネビンがコンディション不良で欠場。両軍無得点の５回１死二塁。「１番・左翼」で先発出場した西武の先発最年長３２歳・桑原が才木のスライダーを中前にはじき返し、決勝点となる適時打。「僕らしいヒットじゃないですか」と表情を緩めた。

若手主体のチームで、桑原が意識していることがある。「後ろめたい姿は見せないように」。結果が出ない日もある。それでも前を向き続けた。「結果に左右されて浮き沈みしてしまいがちですけど、試合開始からゲームセットまではグラウンドで堂々とプレーしてほしい」。大きな背中で若獅子を引っ張っている。

西口政権２年目で、うれしい初タイトルに「パ・リーグでライオンズだけ（交流戦で）優勝できてなかったので、うれしい。何でも１番はうれしいので喜びたい」と西口監督。投打とも、柔軟な起用に選手が応えた交流戦だった。９、１０日の広島戦（ベルーナＤ）では、指揮官が「チームを引っ張っていってくれた」とＭＶＰに指名した長谷川が２戦連続サヨナラ打。勝因の一つに挙げた先発陣は、渡辺、高橋光、平良、武内、隅田、ワイナンスの６人が３戦ずつ登板し、安定した投球を披露した。

交流戦の防御率は１・５３で１１年の日本ハムの１・３５に次いで２番目。交流戦初制覇が懸かったこの日の大一番では、武内が６回を散発の単打３本の無失点に抑え、自己最多に並ぶ１０奪三振の力投を見せた。昨季の「守り勝つ野球」に、今季のスローガン「打破」を合わせたような歯車のかみ合った試合を量産し、獅子軍が本物の王者になる。（大中 彩未）

記録メモ

▼…西武が交流戦初優勝。優勝回数をみると

球団ソロオ日楽西巨ヤＤ

優勝９２２１１１２２１

（広島、中日、阪神はなし）

パの球団で最後の優勝だった。

▼…１４勝３敗１分けの勝率・８２４。１１年ソフトバンクの１８勝４敗２分けの・８１８を上回り、交流戦の最高勝率Ｖ。

▼…セ６チームすべてに勝ち越しての優勝。交流戦の全６カードに勝ち越しての交流戦Ｖは、０９、１１年ソフトバンク、２２年ヤクルトに次いで延べ４チーム目。