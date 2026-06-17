小川のストライカーとしての能力は、桐光学園高（神奈川）時代に見いだされた。中学まで攻撃的ＭＦだったが、高校進学と同時に、鈴木勝大（かつひろ）監督（４８）が「点が取りたくてしょうがないという気質を感じたので、これは絶対に前で使っていこうと。サイズ（高１で約１８０センチ）もあったので、こういう選手に世界に行ってほしい」とＦＷに抜てき。高１の５月にはトップチームで２トップの一角を託し、“ストライカー道”が幕を開けた。

指揮官が「１点取ったら２点、２点取ったら３点…ゴールへの飽くなき執念、執着心、闘争心で航基を超えた選手は誰もいません」と振り返るほど、ストライカーとしての資質はずば抜けていた。ただ、まだ高校生。得点への強い意欲が、時に独りよがりなプレーにつながることもあった。その点を指揮官から注意されて“帰宅指令”を出され、本当に帰ってしまったこともあるが、翌朝には監督の自宅まで足を運び、直接謝罪する素直さも持ち合わせる。また、高３で主将に就任したことで心身ともに成長を遂げた。

高校年代屈指のストライカーとしてＪ１磐田でプロキャリアをスタートさせたが、その後は順風満帆ではなく、１７年のＵ―２０Ｗ杯では左膝前十字じん帯負傷の大けがを負い、２１年の東京五輪も選外。悔しい思いを何度も味わってきたが、得点を奪うことで道を切り開き、たどり着いた初の夢舞台。初戦のオランダ戦の劇的な同点アシストに、鈴木監督は「チームが苦しい時にゴールに近い仕事をしてくれたことを誇りに思います。次は正真正銘のゴールを決めてくれることを楽しみに期待します」とエール。言霊のように「ゴールを取る」と言い続けてきた男の力を、恩師は誰よりも信じている。（後藤 亮太）