巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、カーブに次ぐ新たな“魔球”「スプリット」を武器に、長い投球回を投げ抜く決意を示した。開幕当初は使っていなかった球種だが「思った以上に通用している」と手応えは十分。完投を果たした竹丸、井上に続き、１回でも長くマウンドに立ち先発の役割を全うする。

来日初勝利を挙げた４月１７日・ヤクルト戦（神宮）での決め球はカーブ。全９三振のうち５つがカーブで奪ったもので、スプリットはわずか数球だった。「日本では多くの投手がスプリット（フォーク）を投げるから、打者が慣れていると聞いて。初めはあまり投げていなかった」

だが、内海投手コーチとの話し合いをきっかけに本格解禁。２勝目をつかんだ１３日の西武戦（ベルーナＤ）では、投球の約１８％を占める球種となった。「実際に投げてみると、打者の反応が良いのが驚きだった」。既に１５７キロをマークしている力強い直球、曲がりの大きいカーブにスプリットが加わることで、投球の幅は広がる。「これから球の質はどんどん良くなってくると思う」。質が上がれば、打者はさらに的を絞りづらくなる。

１３日は６回７３球、与四球ゼロで降板。体は登板３日後の時点で既に回復し、次回登板への準備はできている。「この前のような投球ができれば長いイニングを投げられる。なるべくブルペン陣を使わせないのは先発の役目だし、長く投げられるように」。助っ人が先発陣の重要なピースとなる。（北村 優衣）