9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。喪主は長女奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。葬儀は17日に執り行われる。

祭壇は、玉緒さんが生前好きだったバラをメインにしつらえられ、シャネルの香水や灰皿、アイコスが飾られた。遺影には、ここ数年一番気に入っていた写真が使用された。戒名は「妙法大明院優華妙玉日緒大姉（みょうほうだいみょういんゆうげみょうぎょくにっしょだいし）」。今後、97年に亡くなった夫勝新太郎さんと同じお墓に眠るそうで、最愛の夫と再会することになる。

明るく誰にでも親しまれた玉緒さんらしく、幅広い世代からの参列者があった。

長くバラエティー番組で共演した明石家さんまは自らの運転する車で斎場に現れた。入り口で、和田アキ子と言葉を交わし、しばらく話す様子があった。

さんまは、TBS系「さんまのSUPERからくりTV」で玉緒さんの天然ぶりを引き出し、新たな魅力をお茶の間に伝えた。同局系の特番「さんま・玉緒のお年玉！ あんたの夢かなえたろかスペシャル」でも共演、毎年恒例の人気番組となった。玉緒さんも同番組を楽しみにし、毎年着物を新調して出演した。

棺の玉緒さんは、生前着ていた着物姿で眠っているそうで、玉緒さんらしい、親しまれた姿で夫に再会することになる。