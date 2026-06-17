中村玉緒さん通夜 今後は勝新太郎さんと同じお墓に眠るそうで最愛の夫と再会することに
9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。喪主は長女奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。葬儀は17日に執り行われる。
祭壇は、玉緒さんが生前好きだったバラをメインにしつらえられ、シャネルの香水や灰皿、アイコスが飾られた。遺影には、ここ数年一番気に入っていた写真が使用された。戒名は「妙法大明院優華妙玉日緒大姉（みょうほうだいみょういんゆうげみょうぎょくにっしょだいし）」。今後、97年に亡くなった夫勝新太郎さんと同じお墓に眠るそうで、最愛の夫と再会することになる。
明るく誰にでも親しまれた玉緒さんらしく、幅広い世代からの参列者があった。
長くバラエティー番組で共演した明石家さんまは自らの運転する車で斎場に現れた。入り口で、和田アキ子と言葉を交わし、しばらく話す様子があった。
さんまは、TBS系「さんまのSUPERからくりTV」で玉緒さんの天然ぶりを引き出し、新たな魅力をお茶の間に伝えた。同局系の特番「さんま・玉緒のお年玉！ あんたの夢かなえたろかスペシャル」でも共演、毎年恒例の人気番組となった。玉緒さんも同番組を楽しみにし、毎年着物を新調して出演した。
棺の玉緒さんは、生前着ていた着物姿で眠っているそうで、玉緒さんらしい、親しまれた姿で夫に再会することになる。