故障班で調整を続ける巨人の山崎伊織投手（２７）が１６日、Ｇ球場で約１か月ぶりの実戦形式となるライブＢＰに登板して、順調に状態を上げてきた。打者６人と対戦して、２２球を投げ安打性の当たりは１本で１奪三振。今月の投球練習再開後、最速となる１４９キロを計測した右腕は「しっかりと全力で腕を振れたので、不安は全くないですし、あとはもうちょっと投げていくだけです。元気に投げ終わることを一番にしていたので、よかったです」と晴れやかな表情だった。

力いっぱい腕を振り抜き、マウンドでは笑みをこぼしながら、打者への投球を楽しんだ。今季は開幕前に右肩コンディション不良となり、５月３日の２軍戦で別箇所の違和感を発症して緊急降板。その後はリハビリを続け、今月６日に本格的なブルペン投球を再開。１３日にはＧ球場で打撃投手を務めるなど順調に階段を上ってきた。この日はカウント１―１から宇都宮、喜多、石塚らと６打席の対戦。石塚との１度目の対戦では左越えの本塁打を浴びたが、２度目の対戦は打ち取り「投げていってよくしていきたい」と今後を見据えた。

今後もコンディションを確認しながら調整を進めていく。「僕はしっかり一日一日、戻るだけじゃなくてしっかりと結果を残せる状態で戻れないといけないと思うので」と伊織。ジャイアンツに欠かせない背番号１９が１軍復帰へ向かって、一歩一歩進んでいる。（水上 智恵）