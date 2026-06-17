VIAGEとサンリオキャラクターズが夢のコラボ！限定マスコット＆ステッカーをプレゼント

ナイトブラブランドとして人気の「VIAGE」とサンリオキャラクターズがコラボレーションした特別なキャンペーンがスタートしました♡2026年6月1日（月）より、HRC公式ストア限定でオリジナルマスコットポーチ付きやステッカーがもらえる嬉しい企画を実施。クロミやマイメロディ、シナモロールなど人気キャラクターが勢ぞろいし、毎日のバストケアタイムをもっと楽しく彩ってくれます。

VIAGE×サンリオキャラクターズ限定ノベルティ

©’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648

今回のキャンペーンでは、対象セットを購入した方へ「オリジナルマスコット ポーチ付き」をプレゼント。さらに、ブラ1枚の購入でもオリジナルステッカーがもらえる豪華な内容となっています。

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オリジナルマスコット ポーチ付きは全7種。クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、マイメロディ、シナモロールがラインアップされています。

バッグにつけたり、小物を収納したりと実用性も抜群。思わず持ち歩きたくなる可愛さです♡

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ステッカーは全8種を展開。クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、マイメロディ、シナモロールに加え、サンリオキャラクターズデザインも登場します。

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キャンペーン対象商品として展開されている「VIAGE × サンリオキャラクターズ」シリーズも見逃せません。

ナイトブラとショーツは、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、マイメロディ、シナモロールの全7キャラクターデザインを展開。

可愛らしいデザインと機能性を兼ね備え、毎日のケア時間を楽しくしてくれます。

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ナイトブラ「VIAGE × サンリオキャラクターズ」のサイズはS・SM・M・ML・L・LL。ショーツはS・M・L・LLを展開しています。

さらに、通気性に優れた「VIAGE Air × サンリオキャラクターズ」シリーズも登場。暑い季節にも快適に着用できるエアータイプで、こちらもナイトブラとショーツのセット展開です。

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・VIAGE × サンリオキャラクターズ ナイトブラ

サイズ：S／SM／M／ML／L／LL

・VIAGE × サンリオキャラクターズ ショーツ

サイズ：

・VIAGE Air × サンリオキャラクターズ ナイトブラ エアー

サイズ：S／SM／M／ML／L／LL

・VIAGE Air × サンリオキャラクターズ ショーツ エアー

サイズ：S／M／L／LL

サンリオ好き必見の限定キャンペーン♡

お気に入りのサンリオキャラクターと一緒にバストケアを楽しめる、ファンにはたまらないスペシャル企画。

実用性の高いVIAGEシリーズに加え、ここでしか手に入らない限定ノベルティはコレクションしたくなる可愛さです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎日のケア時間をもっと楽しく、自分らしく彩ってみてはいかがでしょうか♪