◇交流戦 広島0―2日本ハム（2026年6月16日 マツダスタジアム）

広島・斉藤優汰投手（22）が16日の日本ハム戦で今季初先発し5回3安打1失点の力投も援護に恵まれず敗戦投手となった。プロ初勝利はお預けとなったが、自己最速に1キロと迫る155キロを計測するなど力で押す投球で確かな成長を示した。チームは8度目の零敗で連勝は2でストップ。交流戦を5勝12敗1分けで終えた。

斉藤優は、立ち上がりから全力で飛ばしていくと心に決め、それを体現した。5三振を奪い5回3安打1失点。プロ初勝利こそお預けとなったが、今後へ弾みをつける好内容だった。

「やってきたことしか出ないと思うので、とにかく腕を振ろうと思っていた。（直球の質も）悪くなかった。カウントも取れましたし、ある程度コースにも投げられていたので、自信にできた」

初回からエンジン全開だった。3番・水谷への3球目に自己最速に1キロと迫る155キロを計測するなど、この回11球のうち10球連続で直球を投じ、持ち味を発揮した。3回まで毎回の4奪三振。力でねじ伏せ序盤は付け入る隙を与えなかった。

唯一の失点は4回。先頭の矢沢に与えた四球から2死三塁のピンチを招き、大塚に初球を三塁線にセーフティーバントを決められ（記録は安打）先制点を献上した。「ちょっと考えたら（バントも）ケアできたかなとは思う。油断していたと思う」。四球から相手に流れを渡したことを悔やんだが、最少失点で先発の役割を果たした。新井監督も「ナイスピッチングだった。自信にしてもらいたい」と評価した。

22年ドラフト1位右腕も4年目を迎え「危機感はずっと持っている」とアピールに必死だったが、オープン戦は2試合計1回1/3を3失点と結果を残せず。開幕直後は実戦から離れ、体の開きが早くならないよう左手の使い方を見直し、投球フォームの修正に努めてきた。心理面も、以前はいろんなことを意識するうちに投球が崩れることがあったというが「いい意味で吹っ切れた」と目の前の打者を抑えることだけに全集中できるようになった。投球の安定感が増し“大人の階段”を上った。

プロ初先発で4回2/3を5失点だった昨年10月3日以来となる登板で、確かな成長を示した。次回登板は未定だが「（次は）できれば無失点で終えられたら」と斉藤優。確かに得た自信を胸に、次のチャンスで必ず初勝利をつかみ取る。

（長谷川 凡記）