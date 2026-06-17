「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）

日本ハムは１９年ぶりの優勝には届かなかったが、交流戦を快勝で締めくくった。「初優勝おめでとうございます。西武ライオンズさん」。まず勝者をたたえた新庄監督は、１４勝４敗の成績に「十分、十分。選手たちがよくやってくれて。あの時に勝っていればな、とかはない」と、満足げにうなずいた。

最後も投手中心にリードを守り切った。先発の北山は不慣れな敵地のマウンドに４四死球と苦戦しながら、六回途中無失点の粘投で６勝目。「何とかチームが勝ったので、役割としては全うできたかな」と汗をぬぐった。リリーフ陣もバトンをつなぎ、今季１０度目、交流戦だけで５度目の完封勝ち。リーグ戦中断時の防御率３・９２は１２球団ワーストだったが、交流戦では同２位の１・７９。劇的に改善した。

かかと痛を抱えるレイエスを北海道に残してケアを優先。１９日からのソフトバンク戦（エスコン）に備えさせた。主砲不在の打線は、四回２死三塁からドラフト３位・大塚（東海大）が「思い切ってやりました」と初球を三塁前へ絶妙なセーフティーバントを決めて先制点。指揮官も「意表を突くナイスアイデア。うまかった」と称賛した。

大技だけでなく、しぶとい勝ち方が確立した交流戦。１８試合で借金３から貯金７まで巻き返した。「こっからが楽しみですね。またパ・リーグの試合に戻って」と新庄監督。手応え十分に、まずは開幕から８連敗中の天敵・ソフトバンクを倒しにいく。