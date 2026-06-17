デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「１２球団セーブ最初の達成者」を取り上げる。

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日本プロ野球にセーブが導入されたのは、７４年のことだった。阪神時代の江夏豊はこの年４月１０日・広島戦（広島）で、先発・若生智男の後を受け七回から登板。３イニングを９人で抑え、プロ初セーブを挙げた。これが阪神球団の、そしてセ・リーグ投手にとっても史上初セーブとなった。

翌年７５年までにセ５球団から計１４セーブを稼いだ江夏は、７６年に南海（現ソフトバンク）へ移籍する。野村克也選手兼任監督と出会い、リリーフへ本格転向を果たした。先発にこだわった江夏に「球界に革命を起こそう」という殺し文句に折れた江夏は、さっそく７７年にパ・リーグ最多の１９Ｓをマークし、結果を残した。むろん南海以外の５チームからセーブを挙げた。

７８年に広島に移った江夏は、この年５月１３日・阪神戦でセ全６球団からのセーブに成功。７９、８０年には連続日本一の立役者となるなど、火消し役として新時代を切り開いた。

８１年には日本ハムへと移籍。５月１９日・南海戦で２イニングを抑え、１２球団からのセーブという快挙を成し遂げた。

ところで、広島時代の江夏は古巣・阪神戦に２５試合に登板。８セーブを挙げたものの、白星はならず。「１２球団から勝利＆セーブ」という偉業はならなかった。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え…江夏豊