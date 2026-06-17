ＤｅＮＡの新外国人選手、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝前ジャイアンツ＝とオスバルド・ビド投手（３０）＝前ホワイトソックス＝が１６日、横浜市内で入団会見に出席した。会見前には、エンカーナシオンが横浜スタジアムで行われた練習に参加し、いきなり推定１４０メートルの“バックスクリーン直撃弾”を２発も披露。４位からの巻き返しへ、頼もしすぎる助っ人が加わる。

１９３センチ、１１０キロの屈強なボディー。ファッショナブルなスーツに身を包んだドミニカンは、圧倒的オーラを放った。「自分のできることを１００％やれば、結果はついてくる。集中して頑張りたい」。現在、チームの本塁打数はリーグ最下位の３７本。交流戦では全６カードで負け越すなど、打線の迫力不足は否めない。ハマスタでの強烈な打球を目の当たりにした木村球団社長は「早くも長打力を見せてくれた」と期待を口にした。

来日前から万全の調整を積み、「いつでも行けます」と大砲。早ければ１７日のファーム・ヤクルト戦（横須賀）から出場する可能性もある。