NY株式16日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　52159.72（+488.69　+0.95%）
ナスダック　　　26526.45（-157.49　-0.59%）
CME日経平均先物　69520（大証終比：+150　+0.22%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10494.21（+63.59　+0.61%）
独DAX　 24910.41（+16.40　+0.07%）
仏CAC40　 8447.27（+63.26　+0.75%）

米国債利回り
2年債　 　4.037（-0.029）
10年債　 　4.424（-0.049）
30年債　 　4.929（-0.049）
期待インフレ率　 　2.299（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.930（-0.024）
英　国　　4.788（-0.024）
カナダ　　3.380（-0.033）
豪　州　　4.826（+0.019）
日　本　　2.633（+0.059）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.00（-4.75　-5.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.40（+9.80　+0.23%）

ビットコイン（ドル）
65708.88（-784.47　-1.18%）
（円建・参考値）
1054万1019円（-125845　-1.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ