ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４８８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間13:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 52159.72（+488.69 +0.95%）
ナスダック 26526.45（-157.49 -0.59%）
CME日経平均先物 69520（大証終比：+150 +0.22%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.037（-0.029）
10年債 4.424（-0.049）
30年債 4.929（-0.049）
期待インフレ率 2.299（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.380（-0.033）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.00（-4.75 -5.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.40（+9.80 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
65708.88（-784.47 -1.18%）
（円建・参考値）
1054万1019円（-125845 -1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52159.72（+488.69 +0.95%）
ナスダック 26526.45（-157.49 -0.59%）
CME日経平均先物 69520（大証終比：+150 +0.22%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.037（-0.029）
10年債 4.424（-0.049）
30年債 4.929（-0.049）
期待インフレ率 2.299（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.380（-0.033）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.00（-4.75 -5.88%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.40（+9.80 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
65708.88（-784.47 -1.18%）
（円建・参考値）
1054万1019円（-125845 -1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ