ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３４ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 52105.97（+434.94 +0.84%）
ナスダック 26545.06（-138.88 -0.52%）
CME日経平均先物 69500（大証終比：+130 +0.19%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.023）
10年債 4.426（-0.047）
30年債 4.926（-0.052）
期待インフレ率 2.302（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.383（-0.030）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.99（-4.76 -5.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.60（+10.00 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
65822.06（-671.29 -1.01%）
（円建・参考値）
1056万0491円（-107702 -1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52105.97（+434.94 +0.84%）
ナスダック 26545.06（-138.88 -0.52%）
CME日経平均先物 69500（大証終比：+130 +0.19%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.023）
10年債 4.426（-0.047）
30年債 4.926（-0.052）
期待インフレ率 2.302（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.383（-0.030）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.99（-4.76 -5.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.60（+10.00 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
65822.06（-671.29 -1.01%）
（円建・参考値）
1056万0491円（-107702 -1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ