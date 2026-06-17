NY株式16日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　52105.97（+434.94　+0.84%）
ナスダック　　　26545.06（-138.88　-0.52%）
CME日経平均先物　69500（大証終比：+130　+0.19%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10494.21（+63.59　+0.61%）
独DAX　 24910.41（+16.40　+0.07%）
仏CAC40　 8447.27（+63.26　+0.75%）

米国債利回り
2年債　 　4.043（-0.023）
10年債　 　4.426（-0.047）
30年債　 　4.926（-0.052）
期待インフレ率　 　2.302（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.930（-0.024）
英　国　　4.788（-0.024）
カナダ　　3.383（-0.030）
豪　州　　4.826（+0.019）
日　本　　2.633（+0.059）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.99（-4.76　-5.89%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4361.60（+10.00　+0.23%）

ビットコイン（ドル）
65822.06（-671.29　-1.01%）
（円建・参考値）
1056万0491円（-107702　-1.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ