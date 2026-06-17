ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３４２ドル高 シカゴ日経平均先物は６万９４５０円
NY株式16日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均 52013.62（+342.59 +0.66%）
ナスダック 26433.39（-250.55 -0.94%）
CME日経平均先物 69450（大証終比：+80 +0.12%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.021）
10年債 4.424（-0.049）
30年債 4.925（-0.053）
期待インフレ率 2.298（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.384（-0.029）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.78（-3.97 -4.92%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.00（+11.40 +0.26%）
ビットコイン（ドル）
65589.88（-903.47 -1.36%）
（円建・参考値）
1052万1273円（-144926 -1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52013.62（+342.59 +0.66%）
ナスダック 26433.39（-250.55 -0.94%）
CME日経平均先物 69450（大証終比：+80 +0.12%）
欧州株式16日終値
英FT100 10494.21（+63.59 +0.61%）
独DAX 24910.41（+16.40 +0.07%）
仏CAC40 8447.27（+63.26 +0.75%）
米国債利回り
2年債 4.045（-0.021）
10年債 4.424（-0.049）
30年債 4.925（-0.053）
期待インフレ率 2.298（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.930（-0.024）
英 国 4.788（-0.024）
カナダ 3.384（-0.029）
豪 州 4.826（+0.019）
日 本 2.633（+0.059）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.78（-3.97 -4.92%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.00（+11.40 +0.26%）
ビットコイン（ドル）
65589.88（-903.47 -1.36%）
（円建・参考値）
1052万1273円（-144926 -1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ