NY株式16日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均　　　52013.62（+342.59　+0.66%）
ナスダック　　　26433.39（-250.55　-0.94%）
CME日経平均先物　69450（大証終比：+80　+0.12%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10494.21（+63.59　+0.61%）
独DAX　 24910.41（+16.40　+0.07%）
仏CAC40　 8447.27（+63.26　+0.75%）

米国債利回り
2年債　 　4.045（-0.021）
10年債　 　4.424（-0.049）
30年債　 　4.925（-0.053）
期待インフレ率　 　2.298（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.930（-0.024）
英　国　　4.788（-0.024）
カナダ　　3.384（-0.029）
豪　州　　4.826（+0.019）
日　本　　2.633（+0.059）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.78（-3.97　-4.92%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4363.00（+11.40　+0.26%）

ビットコイン（ドル）
65589.88（-903.47　-1.36%）
（円建・参考値）
1052万1273円（-144926　-1.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ