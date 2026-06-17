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かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

6月17日（水）は、今井らいぱち、ナダル、カーネーション、盛山晋太郎が来店。今年が頑張り時な芸人たちがリアルな苦悩を爆発させる。

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オープニングで「ホントに休みがなくなりました」と話すのは、Ｒ-1グランプリ2026王者となった今井らいぱち。以前は「毎月10日ほどあった休みがなくなり、１日１個しかなかった仕事が３、４個に増えた」という。今週のアシスタント、櫻坂46の大園玲は、３年前に共演して以来、らいぱちにどハマりしていると明かす。らいぱちは、共演した時に大園しか笑っていなかったというギャグを披露することに……！？ さらにＲ-1優勝後、山内からLINEで貰ったアドバイスを明かす。

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そんならいぱちと同期で、「見た目もほぼ一緒」というナダルに「さんまのお笑い向上委員会」出演時のアドバイスを求めると、ナダルは「俺は一回もうまいこといったことがない」とぶっちゃける。さらに、あまりにもすべりすぎて明石家さんまから「頼むから吉本辞めてくれ」とまで言われたという。また、ナダルはこの春からレギュラー番組が４本一気に消滅し、「めっちゃムカついている」と本音を吐露。寂しさもあり番組終了時に２番組ぐらいで泣いてみたものの、「何の意味もなかった」と嘆く。

「今ぶち当たっている悩み」についてのトークでは、ナダルが「コンビで活動したいのに相方の西野が今好き勝手やっている」と嘆き節。筋トレや舞台に追われる西野がラジオで突然ブチギレたエピソードを披露する。

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一方、カーネーションは岡下へのモノマネの発注が増え、「提出してないモノマネまで要求されてる」と吐露。岡下がこの前やったという「エジプト時代に銃で撃たれたダイアンの津田」のモノマネを披露すると、スタジオから絶賛の声があがる。

そしてトークが苦手というらいぱちは、２時間生放送のオールナイトニッポンに抜擢され、１人で担当した時のエピソードを。らいぱちは事前に用意していったＲ-１優勝後の出来事などを話したが、スタッフから「今の話オチどこですか？」というカンペを出され……！？

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このほか、仕事での失敗トークでは「売れてる先輩との向き合い方がわからない」というカーネーション・吉田が、ある番組のロケで劇団ひとりのアシスタントを務めた時のエピソードを明かす。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。17日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

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