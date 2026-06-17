「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）

この夜の悔し涙がルーキーをきっと強くする。阪神は今季４度目の零封負けで西武に交流戦優勝を許した。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はチャンスで凡退するなど、４打席連続三振。甲子園がため息に包まれる中、目を真っ赤にして雪辱を誓った。チームは交流戦が１８試合制となった２０１５年以降では球団ワーストの１２敗目。１７日の楽天戦（甲子園）が交流戦最終戦となる。

試合終了後の整列を終えると、深くうつむき目を真っ赤にした。苦しい胸の内があふれ出す。立石は３試合ぶりのスタメン復帰も４三振。黄金ルーキーにプロの壁が立ちはだかっている。

「悔しいです…」。ベンチ裏に姿を現した２２歳は、こみ上げてくるものをこらえるように天を仰いだ。特に悔やまれるのは１点を追う七回だ。２番手・ウィンゲンターに対して、佐藤輝、高寺の安打でつくった１死一、三塁の好機。一打同点の場面で打席へと向かった。だが、２球で追い込まれると、最後は外角低め１５６キロに手が出ず見逃し三振。ベンチへ戻ると、ぼうぜんとした様子で瞳を潤ませた。

それでも試合は待ってはくれない。挽回の好機が訪れたのは０−１のまま迎えた九回２死一塁の場面。しかし、守護神・甲斐野にカウント１−２と追い込まれると、５球目のフォークにバットが空を切った。勝者と敗者の残酷なコントラスト。最後の打者となった立石は、交流戦初優勝を決めた西武ナインに背を向け唇をかみしめた。これで１６打席連続無安打。「技術も足りないですし、もったいない打席も多いなと思っています」。厳しい事実を何とか受け止め、言葉を絞り出した。

チームも交流戦が１８試合となった２０１５年以降、ワーストとなる同１２敗目。１試合を残し、１８試合制以前も含めチーム史上最低勝率となることが確定した。

暗い数字が並ぶが、球団初のセ・リーグ連覇へ、立ち止まってはいられない。藤川監督は「先人たちも言いますけどね、何番に入ってもチャンスが回ってくるし、それはもう…。強すぎる刺激なのか、耐えうる刺激かというところは、すごく選手に成長において重要なのかなと思います。一人ずつ成長具合も違いますので」と心中をおもんぱかりつつ「一番重要なことはタイガースの中で、しっかり活躍できる選手になっていく」と奮起を促した。

指揮官の思いを感じ取っているかのように、悩めるルーキーは必死に前を向いた。「（涙を）次につなげられるように頑張ります。もう技術で解決するしかないんで、練習します」。先輩たちも通った道だ。痛みの分だけ、待っているのは大きな希望。立石よ、強くなれ−。

◆佐藤輝（２１年）８月１９日ＤｅＮＡ戦で球団新人最多の２３号本塁打を放ったが、そこから深刻な不調に陥る。８月２２日中日戦第１打席から１０月３日中日戦第４打席にかけて、５９打席連続無安打となり、プロ野球最長記録を更新してしまった。

◆森下（２３年）開幕戦スタメンを勝ち取ったものの、４月１６日時点で打率．１６１と苦しみ、登録抹消。５月２０日広島戦で１軍戦復帰したが、１１試合出場の後再び２軍落ちを味わった。Ｖ決定後も不振に陥り、９月２９日ＤｅＮＡ戦で３打数無安打で途中交代すると、悔し涙を流した。

◆交流戦ワースト勝率 阪神は今季の交流戦で５勝１２敗となった。年間１８試合となった１５年以降の敗戦数最多だった１１敗（１６、１８、２４年）を超え、最多となった。また、仮に１７日の楽天戦に勝っても、最終成績は６勝１２敗で勝率は．３３３どまり。１８年の．３５３（６勝１１敗１分け）を下回り、交流戦チーム最低勝率の更新が決まった。