「これほど日本を恐れているとは」正直、日本代表は助かった…強豪オランダが弄した“まさかの愚策”【現地発】
「強豪オランダがこれほど日本を恐れているとは」
相手が打った交代策に、そう感じた。
日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。
「正直、助かった」と感じたのがオランダの交代策だ。
64分にクリセンシオ・サマービルのゴラッソで勝ち越すと、70分に、そのサマービルとドニエル・マレン、そして左インサイドハーフのティジャニ・ラインデスルをベンチに下げたのだ。
しかも、入ったのは不調のFWメンフィス・デパイに加え、MFのクィンテン・ティンベルとトゥーン・コープマイネルス。それほど個の打開力に長けた選手ではないため、66分にジョーカーである伊東純也を投入していた日本は攻勢を強めた。
敵将ロナルド・ク―マンは、自らの“愚策”によって、畳みかける勢いを削いでくれたのだ。
さらに75分、森保一監督は菅原由勢、冨安健洋、小川航基を送り出して、３−４−２―１から３−１−４―２にシステムを変更。勝負をかけ、一気に流れを掴んだ。
菅原と伊東の右サイドにかき回されたオランダは、たまらず、84分にMFのライアン・フラーフェンベルフを下げて、DFのネイサン・アケーを入れ、５バック気味にして逃げ切りを図る。さらに85分には、左ウイングを担うエース格のコディ・ガクポまで引っ込めてしまった。
たしかに、ガクポは守備への献身性はなく、この試合では堂安律と久保建英のダブルチームに苦戦し、攻撃でも違いを作れないでいた。ただ、日本にとっては前線に残っているだけで、気にしなければいけない存在だった。
実際、前線を総入れ替えして機能しなくなったオランダに対し、完全にペースを掴んだ森保ジャパンは、88分に決勝ゴールを奪うのだ。
消極的なク―マンの采配は、裏を返せば、日本をそれだけ恐れていたと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
相手が打った交代策に、そう感じた。
日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に先制されたものの、57分に中村敬斗の一撃で追いつくと、64分に勝ち越されて迎えた88分に鎌田大地が同点ゴールを決め、２−２のドローに持ち込んだ。
「正直、助かった」と感じたのがオランダの交代策だ。
しかも、入ったのは不調のFWメンフィス・デパイに加え、MFのクィンテン・ティンベルとトゥーン・コープマイネルス。それほど個の打開力に長けた選手ではないため、66分にジョーカーである伊東純也を投入していた日本は攻勢を強めた。
敵将ロナルド・ク―マンは、自らの“愚策”によって、畳みかける勢いを削いでくれたのだ。
さらに75分、森保一監督は菅原由勢、冨安健洋、小川航基を送り出して、３−４−２―１から３−１−４―２にシステムを変更。勝負をかけ、一気に流れを掴んだ。
菅原と伊東の右サイドにかき回されたオランダは、たまらず、84分にMFのライアン・フラーフェンベルフを下げて、DFのネイサン・アケーを入れ、５バック気味にして逃げ切りを図る。さらに85分には、左ウイングを担うエース格のコディ・ガクポまで引っ込めてしまった。
たしかに、ガクポは守備への献身性はなく、この試合では堂安律と久保建英のダブルチームに苦戦し、攻撃でも違いを作れないでいた。ただ、日本にとっては前線に残っているだけで、気にしなければいけない存在だった。
実際、前線を総入れ替えして機能しなくなったオランダに対し、完全にペースを掴んだ森保ジャパンは、88分に決勝ゴールを奪うのだ。
消極的なク―マンの采配は、裏を返せば、日本をそれだけ恐れていたと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF