国会が衆院議員定数（４６５）を１割減らす議論で揺れている。

自民党と日本維新の会が削減を目指すが、野党は強く反対している。そもそも衆院議員は多すぎるのか。

「１割減」維新主張、自民が受け入れ

定数削減は、自民党と日本維新の会が昨年１０月に結んだ連立政権合意書に「１割を目標に衆院議員定数を削減する」と明記したことで、高市政権の重要課題となった。結党以来、「身を切る改革」にこだわる維新の主張を自民が受け入れた。

昨年末には、法施行後１年以内に与野党の議論で結論が出ない場合、「小選挙区２５議席、比例選２０議席」を自動的に削減する内容を盛り込んだ法案を与党が提出したが、１月の衆院解散で廃案となった。今国会では、与党は削減対象を「比例選のみ４５議席」とする方針だ。

野党は反発している。２月の衆院選を基にした読売新聞の試算では、比例選で４５議席を削減した場合の減少率は、共産党５０％、参政党４３％、国民民主党３９％など、中小政党への打撃が大きいためだ。「少数意見をくみ取る機能が弱くなる」との批判のほか、野党内には「議員が減れば複数の委員会を掛け持ちするケースがさらに増え、国会の議論の質が低下しかねない」などの主張もある。

国会議員は、年約１５５０万円の歳費や月１００万円の調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）、月６５万円の立法事務費などが税金で賄われる。２０２６年度予算を基に試算すると、公設秘書の給与なども含め、衆院議員１人当たり年間約８０００万円が支出される計算だ。衆院議員を４５人削減した場合、経費節減効果は単純計算で３５億円程度となる。だが、その代償として幅広い民意をくみ取りづらくなるとの意見も根強い。

衆院議員の定数は、これまでも増減があった。戦後は人口増加などに伴う増加が続き、１９８６年にピークの５１２となった。９４年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入され、定数は５１１から５００（小選挙区３００、比例２００）に減った。

その後も削減が続き、２０００年には比例選の２０減で４８０になった。１３年に小選挙区が５減、１７年には小選挙区が６減、比例が４減され、現在の４６５（小選挙区２８９、比例１７６）に落ち着いた。

民主党政権時代の１２年には、民主、自民、公明の３党が定数削減を巡り、「次期通常国会終了までに結論を得た上で必要な法改正を行う」方針で合意した。自公は政権奪還後の１３年、「比例のみ３０減」の方針を示したが、法改正には至らなかった。

一方、３年ごとに改選される参院議員の総定数も何度か増減し、一時は２４２まで減ったが、現在は２４８となっている。

日本の国会議員数は、諸外国に比べて多いとは言えない。各国議会でつくる列国議会同盟（ＩＰＵ）などによると、人口１００万人当たりの議員数は日本は５．８人で米国の１．５人よりは多いものの、英国の２０．８人、フランスの１３．９人、カナダの１１．２人などに比べて少ない。

先進７か国（Ｇ７）で下院の定数は、英国の６５０が最も多く、ドイツ（６３０）、フランス（５７７）が続く。いずれも日本より人口は少ないが、定数は多い。

高市首相（自民総裁）は昨年１１月の衆院本会議で、定数削減について「できるだけ幅広い賛同を得ることが重要だ」と述べた。与党は参院で過半数を持たないが、野党は反対姿勢を堅持しており、賛同を得る見通しは立っていない。与党が定数削減法案を国会に提出したとしても、審議入りさえ認められなかった昨年の臨時国会に続き、頓挫する可能性がある。