日本テレビ系で６月２４日、深夜２４：０９から「ホラン×サッシーの人生得する!?ヒヒヒな非常識」を放送する。

ホラン×サッシーの冠番組第２弾！「スマホ誕生」「二刀流」「リモートワーク」。

かつて非常識だとされていたことは、時を経て”常識”となり世界を変えてきた！

今宵、現世に生きる5人の天才たちが未来の常識となりうる「得する非常識論」を熱烈プレゼンする。常識人MC ホラン×サッシーはプレゼンを聞き考えが覆ってしまうのか！？人生得する！ヒヒヒな非常識をご堪能あれ！常識が覆る非常識アップデートバラエティ！

「寝る前のスマホはNG」「節約するならスーパーへ」――そんな“当たり前”が覆る？

現在のマジョリティに反する“意見をもった非常識プレゼンター”に各界の天才たちが集結！奥田修二（ガクテンソク）の進行により、睡眠、教育、婚活など各専門分野で本気の“プレゼン”。本当に人生得する理論なのか、ホラン千秋、指原莉乃、ゲストの伊集院光がシビアにジャッジ！今日からあなたの「非常識」が「新常識」になる！？

スマホ進化で常識もアプデ！「快眠したいなら、寝る前にスマホを使いこなせ」

寝る前のスマホは、ブルーライトが脳を覚醒させる――長年の常識を覆すべく登場するのは、数々の世界的賞を受賞し、今もっともノーベル賞が期待されると言われる睡眠学の権威・柳沢正史氏。就寝前は明るい部屋で読書より暗い部屋でスマホ！？海外の論文が示す意外な真実が！実際にスタッフが寝る前にスマホを見て睡眠！脳波を観測すると効果的な睡眠に！？ “睡眠の権威”の衝撃の主張に、ホランも指原も耳を疑う！世界的研究が示す、睡眠の新常識にスタジオ騒然！

岸谷蘭丸プレゼン！「コミュ力を上げたければ、赤ちゃん言葉を使え」

「意味が分からない！」「そんなわけない！」とスタジオ騒然！

そんな“非常識”をプレゼンするのは、イタリアの名門大学に在籍しながら21歳で起業し、今メディアを賑わせる教育実業家・岸谷蘭丸！

「コミュ力がある＝ボキャブラリーが豊富」という常識を一蹴し、「ちゅかれた」「や～だっ」といったシンプルな赤ちゃん言葉（バブ語）こそが、真のコミュニケーションを制すると熱弁！

ホランは「ビジネスでバブ語は使えない！」と反論！するとなぜか伊集院が岸谷に加勢「仕事で喋ることは“プレゼンテーション能力”であって“コミュニケーション能力”ではない」とバッサリ！実は伊集院も岸谷と同じことを考えていたというまさかの展開に！さらに岸谷は、プライベートでも実際に“バブ語”を使っていると告白！「バブ語を理解する相手がコミュ力あるだけじゃない？」と指原の質問が止まらないと思ったら、岸谷の一言で指原がバブ語を使い始める！ “赤ちゃん言葉を使いこなす者がコミュニケーションを制する”という衝撃の新常識に、スタジオ大白熱！

「結婚したいなら結婚相談所へ行くな」200人にフラれた経営学者が提言

年収1000万円超にもかかわらず、約2年間で100万円を費やし、200人にフラれ…。結婚相談所を日本でもっとも研究した経営学者・高橋勅徳氏が、自身の壮絶な体験談をもとに登場！

意外な“結婚相談所の落とし穴”に斬り込む。「どこで出会えばいいの？」「恋愛が苦手な人はどうすれば？」という疑問に、ホラン千秋＆指原莉乃の討論もヒートアップ！？

さらに、“恋愛が苦手な人のための処方箋”も飛び出す！“婚活の常識”を覆す衝撃の新提言に、一同騒然！

ほかにも「節約したいならスーパーを安直に使うな」「子供の将来を思うなら、共学ではなく男子校へ行かせろ」といった“非常識”を徹底ジャッジ！「それはナイだろう」と思ったあなたも気づけば納得！？“常識”が揺さぶられる濃密な1時間！