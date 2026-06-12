8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。第1回はGK内山翔太（19）。デビューを果たしたプレーオフラウンドの2試合で得た自信を胸に、一気に守護神の座を狙う。

憧れのホームスタジアムで念願がかなった。新潟の下部組織出身で「2年前までボールパーソンをしていた」という内山が、プレーオフラウンドの2試合でゴールマウスを守った。好セーブを連発するなど存在を示し「試合に出続けられる選手になりたい」と誓う。

プロ2年目の今季は開幕戦で初のベンチ入り。地域リーグラウンドで出番はなかったが、公式戦の独特の緊張感など経験を積んだ。守護神・バウマンの故障もあり、プレーオフラウンドでデビュー。初戦の鹿児島戦こそ延長後半終了間際に失点して0―1で敗れたが、2戦目で0―0のままPK戦までもつれた札幌戦では、6人目を阻止して勝利に貢献した。

成長を実感している。今季就任した土屋明大GKコーチの指導で「シュートストップが良くなっている」とうなずく。細部にこだわり「指先でコースを変える」と指に力を入れるタイミングも磨いた。スタメン以外のGK陣は週に1回はピッチで午前、午後の2部練習をするのが恒例で「きつい」と苦笑いしつつも乗り越えた。

1メートル90の長身と身体能力が売りだが、1メートル94のバウマンとの違いを感じた。「胸や腕の筋肉が凄く、弾いたボールが飛ぶし、ゴール前（の密集地）でスペースを確保するパワーが違う」。まだ19歳。一歩ずつ、その差を埋めていく。（西巻 賢介）

◇内山 翔太（うちやま・しょうた）2006年（平18）11月9日生まれ、新潟市出身の19歳。女池パイレーツ―新潟U―15―同U―18。25年にトップ昇格。U―22日本代表歴あり。シュートストップ、ハイボールへの対応が武器。1メートル90、73キロ。利き足は右。