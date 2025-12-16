お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（50）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。妻の一言で“世界が変わった”出来事を振り返った。

スタジオトークで「身の回りの大失敗」について聞かれた小峠は「スマホに（モバイル）Suicaを入れている。けど、改札通る時に今までは毎回暗証番号を入れて解除して“ピッ”ってやってた。そうしないと通れないと思って」と画面がオフのままでは改札を通ることができないと思っていた。

だが、「改札通る人、みんなそんなことをやってなくて」と、周囲を見渡せば誰もそんな手間をかけておらず、スムーズにスマホをかざすだけで通過していることに気づいた。それでも「どうしてもそれをやる勇気がなくて。後ろの人が詰まったら怖いから」と迷惑をかけてしまう可能性を恐れて実践できなかった。

この悩みを妻に打ち明けると「一回やってみな。世界が変わるから」と背中を押された。そして「一回一緒にいる時に“ピッ”ってやったら…あの板がパーンってはじいた時に、本当に世界の扉がガーンって開いた感じ」と感動したことを明かし、スタジオを笑わせた。