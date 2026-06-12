ノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランド（25）がいよいよW杯デビューを果たす。マンチェスターCでは加入1年目の22〜23年シーズンに公式戦53試合52得点と活躍して欧州CLなど3冠獲得に貢献。プレミアリーグ得点王には3度輝き、今回のW杯欧州予選では8試合16得点で母国を28年ぶりの本大会に導いた。

「ノルウェーをW杯と欧州選手権に導くのが大きな目標だった」

これまでは主要国際大会で予選を勝ち抜く力がなかったが、現在の代表は絶対的なエースに加え、司令塔エデゴール（アーセナル）ともう一人の点取り屋セルロート（Aマドリード）ら戦力が充実する。FIFAランキングは31位ながら、英ウィリアムヒル社の優勝オッズで9番人気の29倍と高評価を得る。ハーランドも「素晴らしい世代を基盤に協会や周辺の全てを発展させ、サッカー大国にするのが私の目標」と壮大な目標を掲げる。その第一歩がイラクとの1次リーグ初戦。自らのゴールで道を切り開く。

◇アーリング・ハーランド 2000年7月21日生まれ、英国出身の25歳。94年W杯に出場したノルウェー代表DFの父アルフインゲがプレーしていた英国リーズで誕生。ザルツブルクやドルトムントを経て22年夏に父がかつて在籍したマンチェスターCに移籍。19年9月にノルウェー代表で初出場して通算50試合55得点。1メートル95、88キロ。