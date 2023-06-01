エドマン復帰に伴いエスピナルがDFAに

米大リーグのドジャースに朗報と同時に、厳しい現実が伝えられた。16日（日本時間17日）のレイズ戦に、今季初めてトミー・エドマン内野手が復帰すると同時に、サンティアゴ・エスピナル内野手が枠を開けるためにDFA（事実上の戦力外）とされる。日本のファンからはエスピナルの境遇に「派遣とか短期バイトと重なってしまう…」「タイミーすぎる」と同情の声が上がっている、

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは15日（同16日）に「速報：ドジャースはサンティアゴ・エスピナルをまたしてもDFAにする予定だ」「彼らは明日、トミー・エドマンが復帰するタイミングでこれを行うと、デーブ・ロバーツ監督が先ほど発表した」と伝えた。

エスピナルのDFAは今季2度目。5月25日のキケ・ヘルナンデス復帰時には3A行きを選んだが、ヘルナンデスの故障でわずか4日後にメジャー契約を結びなおした。非情な現実に、日本のファンからもX上に様々な声が並んだ。

「なんか可哀想やわ」

「エスピナルが短期で使い捨てされてしまうのを見てると派遣とか短期バイトと重なってしまう…」

「タイミーすぎる」

「ここまでユーティリティな選手もいないのでウェーバー通過して残ってほしいところではあるが…」

「最初からこうなる事は了承しての再契約だったんだろうけど、改めて米国の厳しさを見せつけられたな」

「なんか振り回され過ぎて可哀想だ」

31歳のエスピナルは今季36試合の出場で打率.268、1本塁打。代わってメジャー登録されるエドマンはオフに受けた右足首の手術の影響で、今季まだメジャーでのプレーがない。



（THE ANSWER編集部）