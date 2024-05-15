米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、昨年のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２１）が、７月に行われるメジャーのドラフト候補が集められて体力測定などを行う「ドラフトコンバイン」に参加することを発表した。

６月２３〜２６日（同２４〜２７日）にアリゾナ州フェニックスで開催され、大学生１９５人、高校生１４０人の計３３５人が集まる予定。オリックスからドラフト６位で指名されたジョージア大の石川ケニー投手（２２）らが名を連ねた。

同機構によると、昨年の「ドラフトコンバイン」は参加した３０９人のうち、２５６人がドラフト会議で指名を受けた。そのうち８７人が上位１００位以内での指名を受けたという。麟太郎もメジャー各球団のスカウトの目に留まる機会を得たことになる。

麟太郎のマネジメント会社であるナイスガイ・パートナーズの木下博之氏はこの日、自らのＸを更新。スポーツ報知既報通り、今月上旬にドジャースのワークアウトに招待されたことを「事実です」と認めた。怪物スラッガーの進路に、ますます注目が集まる。