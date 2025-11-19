巨人の大城卓三捕手（３３）が１６日、スポーツ報知のインタビューに応じ、復調の理由を明かした。昨季、交流戦を終えた時点では３１試合出場で打率１割４分５厘で３本塁打。今季は、同時点で４４試合出場で打率３割５厘、６発と昨年を大きく上回る。さらに、打点を挙げた試合では１０勝１分けと負けなし。好調の要因と、スタメンマスクをかぶることへの意義についても語った。（取材・構成＝水上 智恵、内田 拓希）

リーグ戦の再開まで、あと３日。すでに大城の心は燃えていた。昨季は交流戦を終えた時点で６２打数９安打だった。今季は１２８打数３９安打と、復調した印象だが、まだ上を目指す。

「今のところは数字を見ればいい感じでいけているんですけど、まだまだ満足はしていないです。もう少しいい場面で打てたし、もう少し勝てた試合もあったなと思います。もっとそこを自分で突き止めていきたいというか、自分の中でやっていきたい。落ちるのも上がるのも、１打席で変わると思うので、そういうところも心がけて一打席一打席、大事にやっています」

栄養士相談 きっかけとなったのが４月５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）。１点を追う７回、２死一、三塁の場面で、井上の代打で打席に入り、右翼席に起死回生の逆転３ランを放った。

「あのあと乗っていけた、ではないですけど、ある程度自分の中でも会心の打席だったと思います。結構、自分の中では大きい一打になりましたね。今年はバッティングのフォームをちょっとシーズンから変えたりしたんですけど、自分の中では体のコンディションが大きいなと思っています」

フォーム修正より、手応えを感じているのが肉体改造。今季はより、食事面に気を配るようになった。シーズン前から栄養士に相談しながら、脂質など余分だと思われるものをカット。球場の食堂でもバランスのよい食事を心がけている。

「本当に結構（体の）ブレとかに影響しているなって感じている部分がありますね。あとは水を飲むようにしています。もともと、あんまり飲むタイプじゃなかったですし、スポーツドリンクとか味があるものを飲んでいたんですけど、今年から『水が大事や』って言われてきて水を取るようにしています。そのおかげか、体重が３、４キロぐらい落ちて、プレーに自分の中では影響しているなって感じてますね。体にキレが出て、『今までここでさばけなかったけど、打てた！』って思うことも何打席かあります。やっぱり自分も年を取ってきていますし、体のコンディションという面では改めて力を入れるようになりましたね」

昨年は一塁での起用もあったが、今季はここまで岸田や小林らと争いながら２９試合でスタメンマスクをかぶる。

「やっぱりキャッチャーが一番、勝敗に直結するポジションなので、勝った時マウンドに集まって、みんなでハイタッチするのは盛り上がりますし、そういうのが自分の中で結構大きい。それが結構自分の中でモチベーションになっていますね。そういう試合をもっと増やしていきたいと思います」

引き締まった新たな姿で大城がチームを押し上げていく。