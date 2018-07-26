中日の金丸夢斗投手が８日、バンテリンＤで行われた投手練習に参加。先発が見込まれる１９日の巨人戦（東京Ｄ）に向けて、調整を行った。

自身２度目となった今季の交流戦は３試合で１勝１敗。防御率は１・２９と好投したが、全３試合で２回までに失点し、先制点を与えた。「内容を見ると初回の失点とか、課題が残ったので、改善できたら」と反省。流れを左右するリーグ戦再開の初戦を託され、「チームが勝てるピッチングをしたい」と意気込んだ。

母校の関大が１４日、第７５回全日本大学野球選手権記念大会（報知新聞社後援）で、５４年ぶり３度目の優勝を果たした。エース左腕・米沢友翔投手（４年）とは連絡を取り合う仲で、優勝後にも祝福のメッセージを送った。「（米沢の）成長してる姿を見れたので、『プロの世界で、また同じ舞台で野球ができるように』ってことは伝えました」と誇らしげに笑った。

２４年度卒業の左腕。自身の大学時代には達成できなかった全国制覇を成し遂げた後輩の活躍に「いい刺激をもらったので、自分も負けないようにやっていきたい」と原動力に変え、５勝目をつかむ。