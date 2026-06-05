岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が2日目を迎える。9Rは東一次予選2が行われる。

王者・郡司が本領の自力戦で巻き返す。初日は目標と共倒れとなったが、ここは機敏な組み立てから鋭いタテ脚を繰り出して首位。佐々木真、和田健が踏み出しをしのいで食い下がる。パワー光る杉浦が逆転候補。ライン3車で一気に仕掛けて主導権を握るか。新田は強気に攻めて進出も。

＜1＞郡司浩平 初日のような展開でも自分がどれだけ上位に来られるか。3着以内に入らないといけない立場なので。微調整は必要だけど前回よりいい。自力。

＜2＞佐藤友和 新田君。

＜3＞杉浦侑吾 カマシ、捲り切れる感じはあった。踏み出しがいい。出切ってから軽すぎて脚が回り過ぎていた。自力。

＜4＞新田祐大 自力。

＜5＞佐々木真也 すごく大事な位置だったので、とにかく連結は外さないようにと。きつかったけど自分の感覚はいい。郡司さん。

＜6＞恩田淳平 2センターで新田さんとハウス（接触）して下がった。関東3番手。

＜7＞和田健太郎 3番手の仕事をしっかりしようと。ここ最近感じは良くないのでセッティングや体の感じを煮詰めて。神奈川。

＜8＞高橋築 厳しい展開だった。状態はいいというわけではない。杉浦君。