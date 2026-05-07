岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が2日目を迎える。10Rは西一次予選2が行われる。

近畿が強力なラインを形成した。機動力高い中釜が果敢に攻めれば、エース古性が絶妙な援護から差し脚を伸ばす。3番手を固める山田久との絡みは一考。河端は自慢のスピードを発揮できれば。阿部将、山田英の九州勢は警戒。

＜1＞桑原大志 脚力不足ですね。河端君。

＜2＞山田久徳 近畿3番手。しっかり付いていく。

＜3＞山田英明 前回よりマシかな。阿部君へ。

＜4＞中釜章成 ジャンをめがけて行けば良かったけどホームで無理やり行って自分でしんどくしていた。大体、初日は入りきってない感じなので上がってくれば。自力。

＜5＞河端朋之 凄く判断は迷った。自力というよりも他のスピードをもらって行った感じ。状態は特に問題ない。自力。

＜6＞山形一気 桑原さん。

＜7＞阿部将大 （伊藤）旭のダッシュが良くて…。それでも付いていかなきゃいけない。自力。3着以内には入れるように。

＜8＞塚本大樹 ケガの影響はないけど新車の感覚はもう少し欲しい。いじっていく。九州3番手。

＜9＞古性優作 進んでなかった。足りないところ？脚力って感じです。しんどい。中釜君。