1998年W杯初戦から継続

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）のオランダ戦で2-2ドロー発進。夢舞台で誇れる記録をまた更新し、ファンからは賛辞が相次いでいる。

森保ジャパンは、W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1を得た。

イエローカード3枚だったオランダに対し、日本はノーカード。これで初出場だった1998年フランス大会のアルゼンチンとの初戦から、26試合連続でレッドカードなし。クリーンな戦いぶりに、X上のファンも絶賛だ。

「理不尽なカードも有る中でこの記録はマジで凄い」

「すごいなあ なかなかできる事じゃないよ」

「これは偉大」

「地味にすげーな」

「普通にやばい。相当やばい。 クリーンサッカーの権化や…」

「これは世界にアピールすべき」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。変わらぬフェアプレーで今大会初勝利を狙う。



（THE ANSWER編集部）