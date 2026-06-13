◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 フランス―セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

優勝候補筆頭とされるフランス（ＦＩＦＡランク３位）のＦＷキリアン・エムバペ（Ｒマドリード）が先発出場し、自身３大会目となるＷ杯の初戦に臨んだ。

Ｗ杯歴代最多得点を狙う。１８年ロシア大会で４得点、２２年カタール大会では決勝・アルゼンチン戦のハットトリックを含む８得点を挙げ、計１２得点。歴代１位の１６得点を誇るクローゼ（ドイツ）、１３得点で２位のメッシ（アルゼンチン）を追う。今月９日の親善試合・北アイルランド戦は無得点ながら決定機を連発し、本番でもゴール量産が期待される。

２４年にパリＳＧからＲマドリードに移籍。今や市場価値１億８０００万ユーロ（約３３５億円）のを誇る世界最高のアタッカーだ。圧巻のスピードは人類最強クラスで、スプリント時に時速３８キロを記録したとの逸話もあるほど。変幻自在のドリブル、強烈なミドルシュート、高い得点力など、世界屈指のスキルでゴールに迫る。

過去の所属クラブでは、すでに１８ものトロフィーを掲げている。１５年１２月にプロデビューを飾ったモナコで２つ、パリＳＧでフランスリーグ６連覇を含めて１４つ、Ｒマドリードでは２つのタイトルを手にした。代表では１６年のＵ―１９欧州選手権、１８年ロシアＷ杯、２１年欧州ネーションズリーグで優勝。カタールＷ杯で得点王（８点）に輝いており、個人タイトルも手にしている。

１９歳で初出場したロシアＷ杯からフランスの背番号１０を背負った。プラティニ、ジダン、ベンゼマらに続き８代目。２３年から主将を務めている。エースが先頭に立ち、２大会ぶり３度目の世界一に突き進む。

◆キリアン・エムバペ １９９８年１２月２０日、フランス・パリ郊外ボンディ出身。２７歳。２０１５年に１６歳で仏１部・モナコでデビュー。１７年にパリＳＧに移籍し、フランス代表デビュー。１９歳で臨んだ１８年ロシアＷ杯は決勝・クロアチア戦でペレ以来となる１０代での得点をマークし、優勝に貢献。２２年カタールＷ杯は決勝・アルゼンチン戦でハットトリックを達成。２４年にＲマドリード移籍。パリＳＧ時代はアニメ「ミュータント・タートルズ」の棒術の達人でメカマニアに似ていることから「ドナテロ」の愛称が付いた。インスタグラムのフォロワーは１億３０００万人。１７８センチ、７５キロ。