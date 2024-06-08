歌手の新浜レオン（30）の新曲が、日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜後6・00）オープニング曲に起用される。曲は7月22日発売のミニアルバムに収録される「愛のFIRE」で、「今までにない新浜レオンの魂の叫びを、ぜひ聴いていただければ」と呼びかけている。

これまでのイメージを覆す新浜史上最もロックなサウンド。番組サイドから「新浜レオンの新たな姿を見せてほしい」との依頼があり、♪暴けない 謎はない――と作品にちなんだ歌詞とともにパワフルなサウンドに乗せて愛を熱唱している。「“止められない愛”を力強く歌いました」とアピール。ジャケットは「名探偵コナン」の作者の青山剛昌氏が描いた。

同作との縁は深い。2022年に「捕まえて、今夜。」が、スピンオフアニメ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」の主題歌に起用。昨年は「Fun！ Fun！ Fun！」が本編のエンディング曲に起用された。オープニング曲に採用されるのは今回が初めてとなる。今年はテレビアニメ放送30周年の節目で、新浜自身も30歳。「放送と同い年ということで、生まれた瞬間からテレビをつければコナン君がいた、そんな歴史のある番組に今こうして携われているというのは、本当にありがたく、身の引き締まる思いです」と起用に感謝した。