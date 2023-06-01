M!LK吉田仁人ソロ『東京』、「デジタルアルバム」1位に初登場【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーである吉田仁人（よしだじんと）のソロ作品『東京』が、6月17日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場した。
【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ
「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、ソロ名義では初の1位獲得となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
本作は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った5曲を収録した2ndEP。収録楽曲の作詞作曲は全曲吉田本人が手がけた。“初のパッケージ作品”として同日にCDアルバムも発売。初週7.8万枚を売り上げ、最新の6月22日付「オリコン週間アルバムランキング」で2位に初登場している。
所属するM!LKは、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」を獲得したほか、「好きすぎて滅！」で4部門を受賞した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ
「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、ソロ名義では初の1位獲得となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
所属するM!LKは、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」を獲得したほか、「好きすぎて滅！」で4部門を受賞した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞