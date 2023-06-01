BTS新曲「Come Over」、「デジタルシングル（単曲）」1位 4年11ヶ月ぶり、自身通算4作目【オリコンランキング】
BTSの新曲「Come Over」が、17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。2021年7月19日付での「Permission to Dance」以来、4年11ヶ月ぶり、自身通算4作目のデジタルシングル1位【※】を獲得した。初週DL数は1.1万DL（11,134DL）。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
彼らの最新アルバム『ARIRANG』のDeluxe Vinyl盤にのみ収録されていた本作は、メンバーのSUGAがプロデュースに参加している。
BTSは6月12日、13日にワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』の韓国・釜山公演を開催した。また、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀K-POPアーティスト賞」を受賞した。
【※】BTSの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品
「Film out」、「Butter」、「Permission to Dance」
このほか2位には、6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが米歌手ジャネット・ジャクソンの楽曲に参加した「Doesn’t Really Matter（Remix）」が、初週DL数0.8万DL（8,268DL）で初登場した。BE:FIRSTは、6月14日にKアリーナ横浜にて開催された彼女の来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演した。
3位には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の「Five」が、週間DL数0.5万DL（4,679DL）でランクイン。東京ドームでのツアーファイナル公演直後の6月8日付で5位に浮上した後、3週連続でTOP5入り。累積DL数は19.8万DL（197,971DL）となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
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彼らの最新アルバム『ARIRANG』のDeluxe Vinyl盤にのみ収録されていた本作は、メンバーのSUGAがプロデュースに参加している。
【※】BTSの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品
「Film out」、「Butter」、「Permission to Dance」
このほか2位には、6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが米歌手ジャネット・ジャクソンの楽曲に参加した「Doesn’t Really Matter（Remix）」が、初週DL数0.8万DL（8,268DL）で初登場した。BE:FIRSTは、6月14日にKアリーナ横浜にて開催された彼女の来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演した。
3位には、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の「Five」が、週間DL数0.5万DL（4,679DL）でランクイン。東京ドームでのツアーファイナル公演直後の6月8日付で5位に浮上した後、3週連続でTOP5入り。累積DL数は19.8万DL（197,971DL）となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞