サカナクション「夜の踊り子」、「ストリーミング」1位に返り咲き【オリコンランキング】
サカナクションの「夜の踊り子」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週の2位から順位を上げ、2週ぶりに1位に返り咲き。通算4週目の1位獲得となった。週間再生数は766.1万回（7,661,026回）を記録。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
本作は、2012年8月にCDシングルとしてリリースされた楽曲。インドネシアの伝統的なボートレースで船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し拡散された。
サカナクションは6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「怪獣」の「最優秀楽曲賞」を含む8部門を受賞した。
このほか同ランキングでは、3位にM!LKの「好きすぎて滅！」が、週間再生数613.9万回（6,139,491回）を記録しランクイン。25週連続・通算29週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億3513.2万回（235,131,988回）。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲省（グループ／ソロ）」を含む4部門を受賞した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
本作は、2012年8月にCDシングルとしてリリースされた楽曲。インドネシアの伝統的なボートレースで船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し拡散された。
このほか同ランキングでは、3位にM!LKの「好きすぎて滅！」が、週間再生数613.9万回（6,139,491回）を記録しランクイン。25週連続・通算29週目のTOP5入りとなった。累積再生数は2億3513.2万回（235,131,988回）。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲省（グループ／ソロ）」を含む4部門を受賞した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞