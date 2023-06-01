back number、「クリスマスソング」が自身5作目の累積再生数5億回突破
back number「クリスマスソング」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数120万9746回を記録。累積再生数は5億48万3180回となり、自身通算5作目【※】の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】心にしみる…back number「クリスマスソング」MV
本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『5→9〜私に恋したお坊さん〜』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
【※】back numberの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」「花束」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】心にしみる…back number「クリスマスソング」MV
本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『5→9〜私に恋したお坊さん〜』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
【※】back numberの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「ハッピーエンド」「花束」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞