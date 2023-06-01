Mr.Children、「HANABI」が自身初の累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
Mr.Children「HANABI」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数134万4203回を記録。累積再生数は3億79万3883回となり、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。
【動画】Mr.Children「HANABI」ミュージックビデオ
本作は、俳優・山下智久が主演を務めたドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】Mr.Children「HANABI」ミュージックビデオ
本作は、俳優・山下智久が主演を務めたドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞