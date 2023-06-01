BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」、「ストリーミング」初登場【オリコンランキング】
YG ENTERTAINMENT所属のガールズグループ・BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」が、最新の6月22日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で46位に初登場した。
【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！
本作はリズミカルなベースラインが特徴の中毒性の高い楽曲となっている。7月からは、京セラドーム大阪公演を含むワールドツアーを開催予定。
このほか、68位には「私と貴方で作る、アイドルライフ！」をコンセプトに活動するアイドルグループ・iLiFE!の新曲「きゃわぽっぴんどぅー」が初登場。
86位には、6人組グループ・SixTONESの「Flower Cloud」が初登場。3月に発売したCDシングル「一秒 / Rebellion」の通常盤に収録の楽曲で、6月7日にデジタル配信が開始。6月8日放送の『CDTV ライブ! ライブ!』（TBS系）で歌唱された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！
本作はリズミカルなベースラインが特徴の中毒性の高い楽曲となっている。7月からは、京セラドーム大阪公演を含むワールドツアーを開催予定。
このほか、68位には「私と貴方で作る、アイドルライフ！」をコンセプトに活動するアイドルグループ・iLiFE!の新曲「きゃわぽっぴんどぅー」が初登場。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞