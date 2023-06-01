乃木坂46「シンクロニシティ」（権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2018年4月18日配信開始）

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　乃木坂46「シンクロニシティ」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数19万9135回を記録。累積再生数は1億17万691回となり、「帰り道は遠回りしたくなる」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。

【動画】乃木坂46「シンクロニシティ」ミュージックビデオ

　本作は、俳優・白石麻衣が乃木坂46在籍時にセンターを務め、2018年4月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間シングルランキング」（2018年5月7日付）で初週ミリオンを記録し1位を獲得した。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞