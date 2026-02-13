◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神０―１西武（１６日・甲子園）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２軍降格する見込みとなった。「７番・三塁」で３試合ぶりにスタメン復帰したが、４打席連続三振。「悔しいです…。技術も足りないですし、もったいない打席も多いなと思っています」。１点ビハインドの７回１死一、三塁の好機でウィンゲンターの外角直球に手が出ず、３球三振に倒れると９回２死一塁では空振り三振に終わり、グラウンド上で涙を流した。

藤川監督は記者会見で「これから上（クラブハウス）に上がって（コーチ会議をして）からですね。まだ今はゲーム終わったばかりですから」と処遇について言及を避けたが、コーチ会議で再調整を決めたもようだ。

立石は３度の故障を乗り越え、５月１９日の中日戦（倉敷）で１軍初昇格し、プロ初打席初安打をマーク。同２２日からの巨人戦（東京Ｄ）はプロ初本塁打に初Ｖ打を含む１４打数７安打５打点の大暴れだった。しかし、その後はプロの洗礼を浴び、打撃が低迷。１３、１４日のオリックス戦（京セラＤ）はベンチスタートながら、左投手に打率３割６分の好相性から獅子の左腕・武内攻略に向け、３試合ぶりに先発出場したが、結果が伴わなかった。２２試合で打率２割２厘、２本塁打、９打点。最後は１６打席連続無安打に沈んだ。

もちろん、昨秋ドラフトで３球団競合の末、虎入りした黄金ルーキーの長いプロ野球人生は始まったばかり。指揮官が「一番重要なことはタイガースの中で、しっかり活躍できる選手になっていくこと。心も強く、体も強く」とさらなる成長を願えば、立石も「技術で解決するしかないので。練習します」と前を向いた。悔し涙を糧にできるか。本当の戦いはここからだ。（小松 真也）