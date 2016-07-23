NHK「クローズアップ現代」（月〜水曜後7:30）の司会を桑子真帆アナウンサー（39）から星麻琴アナ（34）が引き継ぐことが16日、本紙取材で分かった。桑子アナは第1子妊娠にともない、今月いっぱいで産休に入る。夫で俳優の小澤征悦（52）が6日に日本テレビ系情報番組「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」で桑子アナの妊娠を報告していた。関係者は「存在感抜群の桑子アナの後任は、安定した実力派として星アナに白羽の矢が立った」と話している。

星アナは元TBSの三雲孝江アナ（72）の長女。祖父の三雲四郎さん（故人）は産経新聞社で取締役を務めたこともあり、ジャーナリスト一家の生まれとして知られる。現在は「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9:00）で月〜木曜のメインキャスターを務め、局の顔の一人だ。

「クロ現」は1993年4月に放送を開始した報道ドキュメンタリー番組。看板番組の一つで、初代は国谷裕子キャスター（69）が務め、武田真一アナ（58）らエースが担当。22年4月からは桑子アナが進行している。

星アナが現在担当している「ニュースウオッチ9」のメインキャスターは同番組のリポーターを務める野口葵衣アナ（31）が“昇格”する形となる。

◇星 麻琴（ほし・まこと）1991年（平3）9月14日生まれ、東京都出身の34歳。慶大を卒業後、14年にNHK入局。岡山放送局、札幌放送局を経て19年に東京アナウンス室に異動。19〜22年は「ニュースウオッチ9」でリポーターを務め、22〜24年には「日曜討論」で司会を担当。趣味は料理。