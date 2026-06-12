FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本代表は2―2で引き分けた初戦のオランダ戦から一夜明けた15日、ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行った。20日（同21日）の第2戦で対戦するチュニジアはサブリ・ラムシ監督（54）を解任し、同じくフランス出身のエルベ・ルナール新監督（57）を迎えることを決定。DF板倉滉主将（29＝アヤックス）は“解任ブースト”を警戒し、選手ミーティングで雰囲気を引き締める方針を固めた。

大会前から不振の続いたチュニジアが一転して不気味な存在となった。第1戦でスウェーデンに1―5で大敗したことを受け、ラムシ監督を電撃解任。3大会連続のW杯指揮となるルナール新監督を迎えた。日本にとって第2戦は過去1勝3分け3敗と最低勝率の鬼門。DF板倉主将は「やりにくさはある。自分も経験しているが、監督の良い悪いに関係なく、新体制になると必然的に“もう一回やるぞ”という雰囲気が出る」と警戒した。

“白い魔術師”の異名を持つルナール氏は過去にザンビア、コートジボワールをアフリカ王者に導き、チュニジアがアフリカ勢5チーム目の指揮となる。W杯は18年ロシア大会にモロッコを率いて出場。19年からサウジアラビアを指揮し、22年カタール大会の1次リーグでアルゼンチンを破る番狂わせを演じた。今大会の出場権を懸けたアジア最終予選では昨年3月に日本と0―0で引き分け。本大会切符獲得後の4月に解任されたが、森保ジャパンの戦術や選手の特徴を熟知されているのもやっかいだ。

今大会初白星へ、日本は4年前の教訓を生かす。22年カタール大会は第1戦で格上ドイツを撃破。第2戦は初戦でスペインに0―7で大敗したコスタリカと対戦したが、固められた守備をこじ開けられず0―1で敗れた。5大会連続出場の長友は「シチュエーションは似ている。気を引き締めないと足をすくわれる」と警鐘を鳴らし「チュニジアは監督が代わり、どういうサッカーをしてくるか分からない」と指摘。ネジを巻き直すため、板倉に選手ミーティングの開催を提案した。

選手ミーティングは初戦2日前の12日に実施したばかり。立て続けの開催は異例だが、26人中13人がW杯初出場のため、前回大会の経験を伝える場を設ける。板倉は「前回コスタリカに負けた経験が雰囲気の部分でプラスに働いている。オランダ戦は勢いの出る追いつき方で、勝ち点1をポジティブに捉えていいが、結局は次の試合が一番大事になる」と力を込めた。寸分の隙も見せず、勝ち点3への準備を進める。

▽解任ブースト 監督交代直後にチームの成績が一時的に向上する現象を指す。国内ではJリーグのファンがネット上で使い出し、ここ数年で定着。英語の「New Manager Bounce」など他言語でも同様の表現はある。在京Jクラブの強化担当者によると、Jリーグでは監督交代後の2〜3試合は勝率が上がるデータもある。

≪第1戦終了後の解任は史上初≫チュニジアの監督問題は迷走した。15日に地元メディアで解任報道が出ると、同日中に同国サッカー連盟がSNSで解任を発表。しかし、その後に投稿は削除された。選手側から続投を望む声が上がり、同日の練習を指揮したという報道もあった。16日になってルナール氏の就任合意も報じられ、最終的に解任と新監督就任が時間差で正式発表。ラムシ監督はW杯直前合宿にスタッフでもない息子をチームに帯同し「公私混同」との批判を受けたと報じられ、今回の解任報道の最中にも息子がサポーターと乱闘騒ぎを起こしたという報道も浮上。混乱の末の監督交代となった。

英BBCによればW杯では過去に第2戦終了後の監督解任はあったが第1戦終了後は史上初めてという。