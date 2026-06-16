「ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）

米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、オールスター戦（７月１４日・フィラデルフィア）のファン投票の第１回中間発表を行い、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がナ・リーグ指名打者（ＤＨ）部門でメジャー全体最多の１１６万５１３３票を獲得。同部門２位のカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）に大差をつけ、６年連続スタメン出場に向けて好スタートを切った。「１番・指名打者」で出場したレイズ戦では４打数無安打で、２試合連像無安打に終わった。

今年も主役の座は譲らない。２３年と２５年にリーグ最多得票を記録している大谷がただ一人１１０万超の得票で１位発進。ナ・リーグＤＨ部門で２位のシュワバーに約３０万票差をつけ、早くも独走態勢に入ろうとしている。

メジャー９年目の今季は３年ぶりに開幕から二刀流を実践。本塁打こそシュワバーにキングの座を譲っているが、打率３割前後をマークし、スラッガーの指標として重視されているＯＰＳ（出塁率プラス長打率）でリーグ１位に立っている。

特に得意としている６月は１４日終了時の月間成績が打率・４１５、４本塁打、１０打点、ＯＰＳ１・３７６と驚異的な数字で得票を加速。『ミスター・ジューン（６月男）』の本領を発揮し、メジャーファンにアピールしている。

中間発表後に行われたレイズ戦では「１番・ＤＨ」で出場。元日本ハムのニック・マルティネスに３打席無安打に封じられるなど、２試合連続ノーヒットに終わったが、チケット完売５万３９１１人が埋めた本拠地で、誰よりも大きな歓声を受けた。

試合前には１７日の先発登板に向けてキャッチボールなどで調整。１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配されており、ロバーツ監督は「あすブルペンに入り、マウンドで膝の状態を確認し、登板に備えることになる」と話した。投手としても６勝２敗、防御率１・０６の好成績。５年ぶりの球宴二刀流出場にも注目が集まる。