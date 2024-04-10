MLBは7月11、12日（日本時間12、13日）に開かれるドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「ドラフトコンバイン」の参加者を発表した。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木、オリックス6位指名のジョージア大・石川ケニーが名を連ねた。

23〜26日（同24〜27日）にダイヤモンドバックスの本拠地チェース・フィールドで開催され、大学生195人、高校生140人の計335人が集まる予定。大リーグ専門局「MLBネットワーク」でも生中継され、昨年は参加した309人のうち、256人がドラフト会議で指名を受けた。

佐々木は5月20日のシーズン最終戦後に、注目の去就について「今ここではっきり言えることはない。迫る決断に向けて家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと」と慎重に語っていた。MLBドラフトで指名があれば、日米両方の球団と交渉ができる。

◯…ジョージア大の石川ケニーは、日本選手として初出場しているカレッジワールドシリーズのオクラホマ大戦に「4番・左翼」で出場し、4回にシリーズ初本塁打の右越えソロを放った。2安打1打点と気を吐いたが、3―4で敗れ、後がなくなった。トーナメントはダブルエリミネーション方式（2敗で敗退）で、全米大学No・1を決めるファイナルに進むためには、16日（日本時間17日）のテキサス大戦から3連勝が必要。投手で最速96マイル（約154キロ）の二刀流として、今大会注目の選手に挙げられている。