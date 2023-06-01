ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」（ビヨーンズ）が１６日、神奈川・横浜アリーナで春ツアーの最終公演「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ 〔ＨＩＧＨ！ ＴＥＮＴＩＯＮ ＢＥＹＯＳＣＯＯＯＯＯＰＥ］」を開催した。

同公演はメンバーの高瀬くるみ（２７）にとっては卒業コンサートとなった。

グループにとって初めての横浜アリーナ公演。本公演の中盤に披露された「Ｔｈａｔ’ｓ Ｌｉｆｅ」で、新メンバーの小島はな（２２）、大坪茉乃（１４）、杉山結菜（１３）が登場。会場の約１万１０００人のファンは大盛り上がりだった。

小島は「一つひとつのステージを大切に、私らしく頑張れたら」と決意表明。大坪は「目指すはステージの一番星。茉乃スマイルで頑張ります！」。最年少の杉山は「自分らしく、みなさんに魅力を伝えられるように頑張ります！」とコメントした。

横で見守っていた高瀬は「すてきな３人が仲間に加わりました。キラキラ輝いて、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳに新しい色をつけていってくれると思います。これからの応援をよろしくお願いします」とファンに呼びかけていた。