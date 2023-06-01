16日未明、三重県津市で無免許運転をして、信号待ちの車に追突し、乗っていた女性にケガをさせたまま逃げたとして、18歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】無免許運転し交差点で信号待ちの車に追突 乗っていた女性にケガさせ逃げた疑い 現場に車を放置…18歳男を逮捕 三重・津市の国道23号

逮捕されたのは津市の18歳の飲食店店員の男です。

警察によりますと男は、16日午前2時半ごろ、津市藤方の国道23号で無免許で乗用車を運転し、交差点で信号待ちをしていた乗用車に追突。そのはずみで、運転していた68歳の女性の乗用車を押し出し、前にとまっていた乗用車に追突させたほか、女性の顔などに軽いケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。

男は現場に車を置き去りにして逃げていましたが、男と一緒に乗っていた男性が、駆けつけた警察に事情を説明。16日午後4時45分ごろに、男は逮捕されました。警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。