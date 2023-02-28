◇交流戦 阪神0―1西武（2026年6月16日 甲子園）

うなりを上げる剛球でスタンドを沸かせた。阪神・工藤は1点劣勢の7回から2番手で登板。3者連続で3球三振に仕留めるイマキュレートイニングを達成した。悔しい敗戦にあって、魂が宿る9球は希望の光だった。

「今日もひとりひとり、集中して抑えられたと思います」

イマキュレートとは、汚れ（欠点）のないという意味。その言葉通り、完璧な投球だった。先頭の西川は低めのフォークで空振り三振に斬ると、続く山村も同じような低めのフォークで空振り三振。最後は桑原をこの日最速の159キロ直球で見逃し三振に封じた。「ベンチに帰ってから気づいたので。投げてる途中は意識はしてなかったです」。涼しげな表情で振り返った。

今季は17試合に登板し、防御率1・47と抜群の安定感を誇る。失点を許したのは2試合のみで、3日の西武戦から5試合連続無失点だ。課題の制球面も改善しており、「ストレートでもカウントを取れるように最初の頃よりはなってきました」と力強くうなずく。

疲労を軽減するため、ナイター翌日であっても睡眠は最低7時間確保するよう心がけている。夜はなるべく携帯電話を見ない。「見すぎたら寝られなくなってしまう」と苦笑いを浮かべたが、動画アプリ「TikTok」には1日1時間の利用制限を設け、ストイックにコンディション管理を行ってきた。

チームの「心臓」であるブルペンでは離脱者が相次ぐ。畠は右中指の違和感を訴えて離脱。湯浅は「右足首捻挫」と診断され、前半戦中の復帰が絶望的となった。苦しい台所事情の中で、右の中継ぎ候補として台頭する2年目右腕の存在感は日に日に増している。

「これからどんどんいろんな引き出しを増やしながら、もっと的を絞らせないような配球をしたりとか、日々勉強をしたいと思います」。育成から這い上がってきた男に慢心はない。飽くなき向上心を胸に、さらなる高みへと突き進む。（山手 あかり）

○…工藤（神）が7回に3者連続3球三振のイマキュレートイニングを達成。5月13日の島田（D）以来、プロ野球24人目（26度目）、甲子園で記録したのは工藤が初めて。