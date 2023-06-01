フランスで開かれているG7サミットは、2日目の議論が続いています。現地から中継です。

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今回のサミット、アメリカとイランの合意直後ということもあって、主役は間違いなくトランプ大統領ですが、サミット初参加の高市首相もこだわりの「戦略外交」を展開しています。

今回、日本政府関係者が「トランプ大統領は中東対応で頭がいっぱい」と口をそろえる中で、なんとか個別の接触の機会を模索してきましたが、高市首相、トランプ大統領とおよそ5分間、個別に着席形式での懇談が実現しました。アメリカとイランの覚書の合意について、直接、歓迎の意向を伝えました。一方で、合意ができたことで、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣が今後焦点となってきますが、日本側の説明によりますと、16日の懇談では、派遣についてのやりとりはなかったということです。

■高市首相、今回「最大のカード」賛同得る

――高市首相にとっては、初めてのサミット出席ですが、どのように各国首脳とコミュニケーションをとっていたんでしょうか。

実は16日午前中のセッション、開始が1時間ほど遅れました。

高市首相は、イギリスやイタリア、ドイツ、カナダの首脳らと遅れたトランプ大統領らを待つ場面があったんですが、積極的に話しかけ、笑顔で会話をリードする場面もみられました。

一方で、初日の夕食会の議論では、いま世界的な課題となっているエネルギーと重要鉱物の供給網の強化で、高市首相が「2つの具体策」を早々に打ち出し、G7首脳の賛同を得ました。実は、サミット前にイギリスとイタリアを訪れて個別にも周到に説明して、いわゆる「仲間作り」をしてきた今回の「最大のカード」といえます。首相周辺は、「戦略的に取り組んだ成果だ」と強調していました。また、高市首相は今回、アジアから唯一出席するG7首脳として、インド太平洋地域の情勢を説明する際に、あえて中国の名前を出して説明しました。ここも高市首相こだわりの外交といえます。

（6月16日放送『news zero』より）