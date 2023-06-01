「THE MUSIC DAY 2026」第2弾出演アーティスト解禁 ディズニー・オン・アイスとのSP企画も
【モデルプレス＝2026/06/17】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）の、第2弾出演アーティストが解禁された。
【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん
2025年の11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライターあいみょんの出演が決定。あいみょんが「THE MUSIC DAY」に出演するのは5年ぶり。
2025年末には京セラドーム、そして2026年1月・2月には東京ドームでの全6公演を成功におさめ、新体制2年目も躍進中、『timeleszファミリア』をはじめ、バラエティ番組での活躍でお茶の間でも人気爆発中のtimeleszの出演が決定した。
2026年4大ドームツアーを成功させ、5月に8周年を迎えたKing ＆ Prince。アーティストとしての活動にとどまらず、ドラマや映画では俳優としても活躍を見せ、圧倒的なスター性を放ち続ける2人が、2026年も「THE MUSIC DAY」で熱いパフォーマンスを披露する。
2025年、国立競技場＆日産スタジアムでのライブを成功させ、2026年4月にリリースしたシングル『BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！』が、上半期の各セールスチャートで首位を獲得するなど、高いパフォーマンス力×圧倒的個性で躍進が止まらないSnow Manの出演が決定した。
世界で人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が2025年に引き続き「THE MUSIC DAY」に登場。ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージを「THE MUSIC DAY」特別バージョンで豪華アーティストと一緒に届ける。
SP企画には宮舘涼太（Snow Man）、山崎育三郎、長屋晴子（緑黄色社会）、 RIKU（NiziU）、MIIHI（NiziU）が登場。宮舘＆山崎は 「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」、長屋は「どこまでも ~How Far I’ll Go~（『モアナと伝説の海』より）」、RIKU＆MIIHI は「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに（『アナと雪の女王2』より）」、全員で「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート（R）】）」を披露する。
さらに、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が「THE MUSIC DAY」氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
「Go in Blind （月狼）」では初のミリオンを達成し、その後韓国でもミリオン突破するという、日本アーティスト初の快挙を達成。BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストを擁するHYBE傘下のYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ&TEAMが出演する。
『とくべチュ、して』 がストリーミング累計1.7億回再生、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破し、結成8周年を迎え、多方面でバイラルヒットを記録中の、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）も出演。&TEAMと＝LOVEの2組が、2026年2月にオープンしたばかりの人気新施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露。ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスとなっている。
フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である『音楽』。スケート×音楽への思いを、2026年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一に「THE MUSIC DAY」総合司会の櫻井がインタビュー。さらにりくりゅうペアの2人に、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも。
「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」 そんな思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋が本気のアドバイス。「Q.緊張して良いパフォーマンスが発揮できないときどうすれば…？」「Q.令和の子どもにどう音楽を指導すべきですか…？」「Q.音楽の道で生計を立てていくためには…？」など。さらに「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟【兄・瑠伊（13歳）＆弟・蓮（11歳）】と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを行う。
その他、INI、海援隊、かりゆし58、Travis Japan、緑黄色社会など豪華アーティストの出演が続々と決定。なお、6月23日放送「夜の音」の中で、出演アーティスト解禁の第3弾を予定している。（modelpress編集部）
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◆「THE MUSIC DAY 2026」第2弾出演者
2025年の11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライターあいみょんの出演が決定。あいみょんが「THE MUSIC DAY」に出演するのは5年ぶり。
2026年4大ドームツアーを成功させ、5月に8周年を迎えたKing ＆ Prince。アーティストとしての活動にとどまらず、ドラマや映画では俳優としても活躍を見せ、圧倒的なスター性を放ち続ける2人が、2026年も「THE MUSIC DAY」で熱いパフォーマンスを披露する。
2025年、国立競技場＆日産スタジアムでのライブを成功させ、2026年4月にリリースしたシングル『BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！』が、上半期の各セールスチャートで首位を獲得するなど、高いパフォーマンス力×圧倒的個性で躍進が止まらないSnow Manの出演が決定した。
◆ディズニー・オン・アイスとのSP企画
世界で人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が2025年に引き続き「THE MUSIC DAY」に登場。ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージを「THE MUSIC DAY」特別バージョンで豪華アーティストと一緒に届ける。
SP企画には宮舘涼太（Snow Man）、山崎育三郎、長屋晴子（緑黄色社会）、 RIKU（NiziU）、MIIHI（NiziU）が登場。宮舘＆山崎は 「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」、長屋は「どこまでも ~How Far I’ll Go~（『モアナと伝説の海』より）」、RIKU＆MIIHI は「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに（『アナと雪の女王2』より）」、全員で「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート（R）】）」を披露する。
さらに、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が「THE MUSIC DAY」氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
◆&TEAM＆＝LOVE、スペシャルパフォーマンスを披露
「Go in Blind （月狼）」では初のミリオンを達成し、その後韓国でもミリオン突破するという、日本アーティスト初の快挙を達成。BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストを擁するHYBE傘下のYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ&TEAMが出演する。
『とくべチュ、して』 がストリーミング累計1.7億回再生、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破し、結成8周年を迎え、多方面でバイラルヒットを記録中の、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）も出演。&TEAMと＝LOVEの2組が、2026年2月にオープンしたばかりの人気新施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露。ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスとなっている。
◆櫻井翔、“りくりゅうペア”にインタビュー
フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である『音楽』。スケート×音楽への思いを、2026年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一に「THE MUSIC DAY」総合司会の櫻井がインタビュー。さらにりくりゅうペアの2人に、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも。
◆高嶋ちさ子、本気のアドバイス
「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」 そんな思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋が本気のアドバイス。「Q.緊張して良いパフォーマンスが発揮できないときどうすれば…？」「Q.令和の子どもにどう音楽を指導すべきですか…？」「Q.音楽の道で生計を立てていくためには…？」など。さらに「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟【兄・瑠伊（13歳）＆弟・蓮（11歳）】と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを行う。
その他、INI、海援隊、かりゆし58、Travis Japan、緑黄色社会など豪華アーティストの出演が続々と決定。なお、6月23日放送「夜の音」の中で、出演アーティスト解禁の第3弾を予定している。（modelpress編集部）
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