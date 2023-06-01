【今日の献立】2026年6月17日(水)「ひき肉と夏野菜のグラタン」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ひき肉と夏野菜のグラタン」 「ピーマンマヨマスタード和え」 「ゼッポリーニ」 の全3品。
野菜もたっぷりとれるグラタンに、サッパリとした副菜、香り豊かな揚げパンを添えた洋食の献立です。
【主菜】ひき肉と夏野菜のグラタン
ひき肉と夏野菜にトマトクリームを合わせたグラタン。
調理時間：40分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ジャガイモ (男爵)2~3個
ズッキーニ 1/3~1/2本 トマト (大)1個
玉ネギ 1/2個
ニンニク (みじん切り)1片分
サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
白ワイン 大さじ2
塩 適量 ローリエ 1枚
牛乳 150ml
粗びき黒コショウ 適量 ピザ用チーズ 適量 バジル (生)5~6枚
トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。玉ネギは縦薄切りにする。
2. 水気をきったジャガイモ、ズッキーニ、トマトを加えて炒め合わせ、全体に油がまわったら水をヒタヒタに注ぎ、＜調味料＞の材料を加える。
3. 煮たったら弱火にしてアクを取り、フライパンに蓋をしてジャガイモが柔らかくなるまで蒸し煮にする。
4. 強火で混ぜ、煮汁が半量位まで煮詰まったら牛乳を加え、トロミがついたら火を止めて味をみて、薄ければ分量外の塩で味を調える。
野菜が少し煮崩れてもOKです。
5. 耐熱容器に(4)を入れ、粗びき黒コショウ、ピザ用チーズをかけてトースターで焼く。焼き色がついたら取り出し、バジルを散らす。
【副菜】ピーマンマヨマスタード和え
あと一品欲しい時に手軽に作れる洋風の副菜です。
調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
赤ピーマン 1個
水 小さじ1
塩 少々
＜マヨマスタード＞
マヨネーズ 小さじ2
粒マスタード 小さじ1/2
2. キッチンペーパーで軽く押さえて水気を拭き取り、＜マヨマスタード＞で和えて器に盛る。
【その他】ゼッポリーニ
青のりとチーズの香りが後をひく揚げパン。
調理時間：1時間
カロリー：132Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
薄力粉 15g
強力粉 30g
青のり 小さじ1
塩 少々
ぬるま湯 40ml
インスタントドライイースト 1g
揚げ油 適量 粉チーズ 適量
2. (1)に＜粉類＞の材料を入れてヘラで練り混ぜ、ラップをして40〜50分ひとまわり大きくなるまで置く。
3. 揚げ油を160℃に予熱し、耐熱のスプーンをくぐらせて(2)をひとくち大にすくって入れる。
4. 大きく膨らんだら油をきり、熱いうちに粉チーズを振って器に盛る。
野菜もたっぷりとれるグラタンに、サッパリとした副菜、香り豊かな揚げパンを添えた洋食の献立です。
【主菜】ひき肉と夏野菜のグラタン
ひき肉と夏野菜にトマトクリームを合わせたグラタン。
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：604Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚ひき肉 200g
ジャガイモ (男爵)2~3個
ズッキーニ 1/3~1/2本 トマト (大)1個
玉ネギ 1/2個
ニンニク (みじん切り)1片分
サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
白ワイン 大さじ2
塩 適量 ローリエ 1枚
牛乳 150ml
粗びき黒コショウ 適量 ピザ用チーズ 適量 バジル (生)5~6枚
【下準備】ジャガイモは皮をむいて小さめのひとくち大に切り、水に放つ。ズッキーニは幅7〜8mmの半月切りにする。
©Eレシピ
トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。玉ネギは縦薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら豚ひき肉とニンニクを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 水気をきったジャガイモ、ズッキーニ、トマトを加えて炒め合わせ、全体に油がまわったら水をヒタヒタに注ぎ、＜調味料＞の材料を加える。
©Eレシピ
3. 煮たったら弱火にしてアクを取り、フライパンに蓋をしてジャガイモが柔らかくなるまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
4. 強火で混ぜ、煮汁が半量位まで煮詰まったら牛乳を加え、トロミがついたら火を止めて味をみて、薄ければ分量外の塩で味を調える。
©Eレシピ
野菜が少し煮崩れてもOKです。
5. 耐熱容器に(4)を入れ、粗びき黒コショウ、ピザ用チーズをかけてトースターで焼く。焼き色がついたら取り出し、バジルを散らす。
©Eレシピ
【副菜】ピーマンマヨマスタード和え
あと一品欲しい時に手軽に作れる洋風の副菜です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ピーマン 2個
赤ピーマン 1個
水 小さじ1
塩 少々
＜マヨマスタード＞
マヨネーズ 小さじ2
粒マスタード 小さじ1/2
【下準備】ピーマンと赤ピーマンは種とヘタを取り除き、縦細切りにする。ボウルで＜マヨマスタード＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ピーマンと赤ピーマンは耐熱容器に入れ、水と塩を加えてからめ、ラップをかけて電子レンジで1分加熱する。
©Eレシピ
2. キッチンペーパーで軽く押さえて水気を拭き取り、＜マヨマスタード＞で和えて器に盛る。
©Eレシピ
【その他】ゼッポリーニ
青のりとチーズの香りが後をひく揚げパン。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：132Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）＜粉類＞
薄力粉 15g
強力粉 30g
青のり 小さじ1
塩 少々
ぬるま湯 40ml
インスタントドライイースト 1g
揚げ油 適量 粉チーズ 適量
【作り方】1. 大きめのボウルにぬるま湯とインスタントドライイーストを混ぜ合わせて溶かす。
©Eレシピ
2. (1)に＜粉類＞の材料を入れてヘラで練り混ぜ、ラップをして40〜50分ひとまわり大きくなるまで置く。
©Eレシピ
3. 揚げ油を160℃に予熱し、耐熱のスプーンをくぐらせて(2)をひとくち大にすくって入れる。
©Eレシピ
4. 大きく膨らんだら油をきり、熱いうちに粉チーズを振って器に盛る。
©Eレシピ