『THE MUSIC DAY 2026』あいみょん、timelesz、King & Prince、Snow Manら出演アーティスト第2弾解禁！特別企画も続々発表

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櫻井翔が総合司会を務め、7月4日に放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』。このたび、出演アーティスト第2弾が解禁された。

■音楽ファン垂涎の顔ぶれが番組に集結

2025年11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライター、あいみょんの出演が決定。あいみょんが『THE MUSIC DAY』に出演するのは5年ぶりとなる。

2025年末には京セラドーム、そして1月、2月には東京ドームでの全6公演を大成功におさめ、新体制2年目も大躍進中。『timeleszファミリア』をはじめ、バラエティ番組での活躍でお茶の間でも人気爆発中のtimeleszの出演が決定。

4大ドームツアーを大成功させ、5月に8周年を迎えたKing & Prince。アーティストとしての活動にとどまらず、ドラマや映画では俳優としても大活躍を見せ、圧倒的なスター性を放ち続けるふたりが、2026年も『THE MUSIC DAY』で熱いパフォーマンスを披露する。

2025年、国立競技場＆日産スタジアムでのライブを大成功させ、4月にリリースしたシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、上半期の各セールスチャートで首位を獲得するなど、高いパフォーマンス力×圧倒的個性で大躍進が止まらないSnow Manの出演が決定。

■『THE MUSIC DAY』でしか観られない特別企画も解禁

【ディズニー・オン・アイスとのSP企画！音楽×フィギュアスケートの夢の世界】

世界で大人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が2025年に引き続き『THE MUSIC DAY』に登場。ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージをTHE MUSIC DAY特別バージョンで豪華アーティストと一緒に届ける。

さらに、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、THE MUSIC DAY氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。

＜歌唱楽曲＞

・宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」

・長屋晴子（緑黄色社会）「どこまでも ~How Far I’ll Go~（『モアナと伝説の海』より）」

・RIKU（NiziU）×MIIHI（NiziU）「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに（『アナと雪の女王2』より）」

・オールラインナップ「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート(R)】）」

【世界初ポケモン屋外常設施設『ポケパーク カントー』で2組がスペシャルパフォーマンス】

「Go in Blind (月狼)」で初のミリオンを達成し、その後韓国でもミリオン突破するという、日本アーティスト初の快挙を達成。BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストを擁するHYBE傘下のYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ&TEAM。

「とくべチュ、して」 がストリーミング累計1.7億回再生を突破、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破。結成8周年を迎え、多方面でバイラルヒットを記録中の、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。

この2組が、2月にオープンしたばかりの大人気新施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露。ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスは必見だ。

【櫻井翔が“りくりゅうペア”にインタビュー】

フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である“音楽”。スケート×音楽への思いを、2026年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一に、THE MUSIC DAY総合司会の櫻井翔がインタビュー。さらに、りくりゅうペアのふたりに、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも…!?

【全国の音楽に携わる人のお悩みに、高嶋ちさ子が本気で答えます！「教えてちさ子先生! “音楽人生相談”」】

「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」 そんな思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイス。

Q. 緊張して良いパフォーマンスが発揮できないときどうすれば…？

Q. 令和の子どもにどう音楽を指導すべきですか…？

Q. 音楽の道で生計を立てていくためには…？

…etc

さらに「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟＝兄・瑠伊（13歳）＆弟・蓮（11歳）と、高嶋ちさ子がこの日限りのスペシャルセッションを披露。

■その他豪華アーティストの出演が続々と決定

INI、海援隊、かりゆし58、Travis Japan、緑黄色社会 他（五十音順）、人気アーティストの出演が続々と決定。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演者：IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞

坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/