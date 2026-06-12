J1長崎が元日本代表DF大南拓磨（28＝ベルギー1部ルーベン）を完全移籍で獲得することが16日、分かった。複数の関係者によるとすでに合意。近日中に正式発表される見通しという。

1メートル83の大型センターバックで、右サイドバックやウイングバックでのプレーも可能。スピードと対人戦の強さを生かした守備、的確なカバリング能力が武器で22年には国内組だけで構成されたE―1選手権の日本代表に初選出された。24年夏に川崎Fからルーベンに期限付き移籍。完全移籍に移行した25―26年シーズンは公式戦23試合に出場していた。

高木琢也監督率いる長崎は、26―27年シーズンでの上位進出が目標。W杯北中米大会に出場している日本代表DF谷口彰悟（シントトロイデン）へも正式オファーを提示しており、積極的な補強に乗り出している。

◇大南 拓磨（おおみなみ・たくま） 1997年（平9）12月13日生まれ、愛知県刈谷市出身の28歳。鹿児島実から16年に磐田へ加入。柏を経て23年に川崎Fへ完全移籍し、同年の天皇杯優勝に貢献。J1通算158試合5得点。1メートル83、80キロ。利き足は右。